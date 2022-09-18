



Почему Галь Хирш не получил брони в Ликуде



Журналистка Аела Хасон рассказала о драме при составлении предвыборного списка Ликуда.



מדוע גל הירש לא שוריין לבסוף בליכוד?



לפרסום הראשון של אילה חסון - https://t.co/LSnlFbMIgL@AyalaHasson pic.twitter.com/1j7Z1yiZY3 — חדשות 13 (@newsisrael13) September 16, 2022

Хасон сообщила: “Когда люди Нетаниягу спросили Галя Хирша, намерен ли он принять предложение о присоединении к списку Аелет Шакед, тот ответил прямо, и я бы сказала наивно - нет. Когда такой же вопрос задали Моше Саада, тот оставил все возможности открытыми - и тем самым превратился в “угрозу”, с точки зрения Ликуда, большую угрозу чем Хирш. Руководители партии Еврейский Дом и приближенные Аелет Шакед сидели у Хирша дома, предлагали ему полцарства - но он отказался. Тем не менее есть что-то общее у Хирша и Саада - отвращение ко всему, с чем связана Аелет Шакед и желание от нее отдалиться”.