Почему Галь Хирш не получил брони в Ликуде
Журналистка Аела Хасон рассказала о драме при составлении предвыборного списка Ликуда.
Хасон сообщила: “Когда люди Нетаниягу спросили Галя Хирша, намерен ли он принять предложение о присоединении к списку Аелет Шакед, тот ответил прямо, и я бы сказала наивно - нет. Когда такой же вопрос задали Моше Саада, тот оставил все возможности открытыми - и тем самым превратился в “угрозу”, с точки зрения Ликуда, большую угрозу чем Хирш. Руководители партии Еврейский Дом и приближенные Аелет Шакед сидели у Хирша дома, предлагали ему полцарства - но он отказался. Тем не менее есть что-то общее у Хирша и Саада - отвращение ко всему, с чем связана Аелет Шакед и желание от нее отдалиться”.