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Петиция "Еш Атид" против предвыборного видео "Ликуда" отклонена
28.08.2022 18:38 Ольга Белозерова

Петиция "Еш Атид" против предвыборного видео "Ликуда" отклонена

Центральная избирательная комиссия сразу отклонила петицию, поданную партией премьер-министра Яира Лапида "Еш Атид" против предвыборного ролика партии "Ликуд".

Об этом сообщает Times of Israel.

В ролике "Ликуд" обвиняет Лапида и Объединенный Список во встрече с представителями ПА и передаче им влияния на предстоящие выборы в Кнессет.

В "Еш Атид" заявили, что ролик лживый, поскольку Яир Лапид не встречался с представителями ПА в качестве премьер-министра. В партии Лапида сочли, что ролик таким образом нарушает положение закона, запрещающее политическим партиям "срывать" кампании других партий. 

Председатель ЦИК Ицхак Амит постановил, что ролик "Ликуда" не нарушает закон и его не следует удалять. Также Амит постановил, что "Еш Атид" должна выплатить 10 000 шекелей судебных издержек. 

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