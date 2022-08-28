



Петиция "Еш Атид" против предвыборного видео "Ликуда" отклонена

Центральная избирательная комиссия сразу отклонила петицию, поданную партией премьер-министра Яира Лапида "Еш Атид" против предвыборного ролика партии "Ликуд".



Об этом сообщает Times of Israel.



В ролике "Ликуд" обвиняет Лапида и Объединенный Список во встрече с представителями ПА и передаче им влияния на предстоящие выборы в Кнессет.



В "Еш Атид" заявили, что ролик лживый, поскольку Яир Лапид не встречался с представителями ПА в качестве премьер-министра. В партии Лапида сочли, что ролик таким образом нарушает положение закона, запрещающее политическим партиям "срывать" кампании других партий.



Председатель ЦИК Ицхак Амит постановил, что ролик "Ликуда" не нарушает закон и его не следует удалять. Также Амит постановил, что "Еш Атид" должна выплатить 10 000 шекелей судебных издержек.