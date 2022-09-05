



Переговоры между "Дегель Ха-Тора" и "Агудат Исраэль": что известно

Представители фракций "Дегель Ха-Тора" и "Агудат Исраэль" провели сегодня встречу по вопросу о том, будут ли они баллотироваться вместе на выборах 1 ноября.



Согласно источникам, причастным к этому вопросу, прогресса в достижении соглашения и договоренностей не было, сообщает "Аруц Шева".



После встречи, в "Дегель Ха-Тора" сказали, что представители фракций "обсуждали актуальные вопросы и ищут решения, которые успокоят умы мудрецов Торы".