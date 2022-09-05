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Переговоры между "Дегель Ха-Тора" и "Агудат Исраэль": что известно
05.09.2022 16:24 Ольга Белозерова

Переговоры между "Дегель Ха-Тора" и "Агудат Исраэль": что известно

Представители фракций "Дегель Ха-Тора" и "Агудат Исраэль" провели сегодня встречу по вопросу о том, будут ли они баллотироваться вместе на выборах 1 ноября.

Согласно источникам, причастным к этому вопросу, прогресса в достижении соглашения и договоренностей не было, сообщает "Аруц Шева". 

После встречи, в "Дегель Ха-Тора" сказали, что представители фракций "обсуждали актуальные вопросы и ищут решения, которые успокоят умы мудрецов Торы". 

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