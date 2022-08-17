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Перед праймериз: Мерец дисквалифицировал 1000 бедуинов
17.08.2022 07:56 Аркадий Бочаровский

Перед праймериз: Мерец дисквалифицировал 1000 бедуинов

Для участия в праймериз Мерец зарегистрировались 19 тысяч активистов, из них 2000 - бедуины из Негева. 

Партия, однако, дисквалифицировала 1000 из них. Причиной является тот факт, что членские взносы за них платил политический махер, так называемый  “командир избирательных урн” из Рахата Мазен Абу Сиам.

Мерец отверг списки активистов, представленные Абу Сиамом и заявил что в случае, если он находит подобное решение несправедливым tvee следует обратиться в партийный суд.

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