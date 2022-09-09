



Партия "Еврейский дом" выдвигает ультиматум Шакед

Партия "Еврейский дом" выдвинула ультиматум лидеру партии "Руах Ционит" Аелет Шакед, требуя, чтобы она попрощалась с Йоазом Хенделем и Цви Хаузером.



Как сообщает "Аруц Шева", в "Еврейском доме" дали понять, что партия не намерена служить "фиговым листком" для светской партии, которая не может реализовать религиозное мировоззрение, на котором построен "Еврейский дом".



"Мы пришли не искать место или место работы, наша цель - продвигать ценности религиозного сионизма в следующем Кнессете, и мы не сможем этого сделать с нынешним составом или с тем предложением, которое мы получили от Аелет Шакед. Без выбора, мы будем работать отдельно с командой, которая не будет действовать в интересах религиозного сионизма", - говорится в заявлении партии.