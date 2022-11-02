



Отмена реформ, министерские портфели и бюджеты ешив - ожидаемые требования Гафни

На фоне публикации предварительных результатов, согласно которым блок Нетаньяху и ультраортодоксы получили более половины мест в Кнессете, члены "Дегель а-Тора", одной из фракций, составляющих "Яадут а-Тора", встретились сегодня, чтобы подготовиться к коалиционным переговорам с Нетаниягу.



В центре внимания встречи: требование отменить реформы предыдущего правительства, увеличение бюджетов ешив и распределение министерских портфелей.



В заседании приняли участие председатель "Дегель а-Тора", депутат Моше Гафни, а также депутаты Ури Маклев, Яаков Ашер и другие официальные лица. В ходе встречи присутствующие говорили о требовании отменить реформы и законы, одобренные предыдущим правительством, такие как кошерная реформа бывшего министра Матана Каханы, реформа кошерного телефона министра связи Йоаза Генделя, одноразовая реформа министра финансов Авигдора Либермана и другие.



Депутаты Кнессета под флагом Торы также обсудили разделение портфелей, которые потребует "Яадут а-Тора", включая жилищный, транспорта, социального обеспечения и образования. Ожидается также, что фракция потребует должности председателя финансового комитета для депутата Кнессета Гафни.



Еще одна проблема, которая возникла, - это бюджеты ешив. На сегодняшний день ультраортодоксы потребовали от 700 до 800 миллионов шекелей для ешивы в рамках коалиционных соглашений. Рекордный бюджет составил 1,2 миллиарда шекелей. На заседании фракции заявили, что бюджетные требования представителей ультраортодоксов могут быть выше. По той же теме они упомянули о требовании партии "Раам" выделить миллионы для арабского сектора.

