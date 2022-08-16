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Основатель Telegrass регистрирует партию для участия в выборах
16.08.2022 19:14 Ольга Белозерова

Основатель Telegrass регистрирует партию для участия в выборах

Во вторник было подано заявление о регистрации партии "Еш Кивун" во главе с Амосом Дов Сильвером. Цель партии - регулировать рынок каннабиса в Израиле и укреплять личную свободу, сообщает Jerusalem Post.

Амос Дов Сильбер является основателем нашумевшей сети распространения наркотиков Telegrass. В 2019 году ему было предъявлено обвинение в управлении преступной организацией, незаконном обороте наркотиков, введении несовершеннолетних в наркотическую зависимость. С тех пор он находится под стражей. 

Партия "Еш Кивун" это уже вторая попытка руководителей группы Telegrass зарегистрировать своего лидера Сильвера для участия в выборах в Кнессет. 

Предыдущее заявление о регистрации партии под названием "Партия Телеграсс" было отклонено.

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