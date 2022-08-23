



Оружие Судного дня: возможное слияние Еш Атид с Махане Мамлахти



14-й канал израильского ТВ сообщает о возможном “мега-слиянии” в левом лагере.



В случае, если лидеры левого лагеря будут недовольны результатами опросов общественного мнения, и появится реальная перспектива победы блока Нетаниягу, возможно слияние Еш Атид и Махане Мамлахти.



Целью шага является “создание противовеса правому блоку”.



Маневры, направленные на подобное слияние осуществляют лидеры Махане Мамлахти - Гидон Саар и Гади Айзенкот “за спиной Бени Ганца”.