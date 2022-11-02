



Организация "Колач": Прискорбно видеть мало женщин в предстоящем Кнессете

Организация "Колач" реагирует на результаты выборов в Кнессет 25-го созыва, из которых следует, что в новой коалиции будет меньшинство женщин-депутатов.



"Не говоря о политической позиции каждой женщины, прискорбно и грустно наблюдать небольшое количество женщин в новоизбранном Кнессете, негативный рекорд за многие годы, особенно после года, когда мы наблюдали увеличение представительства женщин в правительстве и множество достижений, зарегистрированных в области религии и государства: большое количество назначений в религиозные советы, выполнение Закона Микава, открытие должностей для женщин и бюджетирование галахических шив в местных органах власти".



Организация "Колач" также заявила, что "в отсутствие женского представительства и приверженности гендерному равенству существуют серьезные опасения по поводу отмены этих достижений и регресса в революционном прогрессе и новом дискурсе, созданном о месте религиозных женщин в сообщества в частности и израильского общества в целом". Мы желаем успехов новым депутатам и надеемся найти в них партнерство и вместе с ними бороться за проведение реформ на благо религиозных женщин и женщин в целом".

