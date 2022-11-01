



Опубликованы экзит-поллы выборов в 25-й Кнессет



Экзит-полл “11 канал”: Ликуд -30, Еш Атид - 22, Религиозный сионизм - 15, Махане Мамлахти - 13, ШАС -10, Яадут а-Тора -7, Авода -5, Мерец - 4, РААМ - 5, Тааль-Хадаш - 4, НДИ - 5.



Правый блок - 62 мандата



Экзит-полл “12 канал”: Ликуд -30, Еш Атид - 24, Религиозный сионизм - 14, Махане Мамлахти - 11, ШАС -10, Яадут а-Тора -7, Авода -7, Мерец - 6, РААМ - 5, Тааль-Хадаш - 4, НДИ - 4.



Правый блок - 61 мандат, нынешняя коалиция - 55



Экзит-полл “13 канал”: Ликуд -31, Еш Атид - 24, Религиозный сионизм - 14, Махане Мамлахти - 12, ШАС -10, Яадут а-Тора -7, Авода -5, Мерец - 4, РААМ - 5, Тааль-Хадаш - 4, НДИ - 4.



Правый блок - 62 мандата, нынешняя коалиция - 54



Следует отметить, что Балад находится на грани избирательного барьера, за партию проголосовали около 3% избирателей, и цифра может повыситься при дальнейшем подсчете голосов.



В этом случае картина итогов может полностью измениться, также как и баланс сил между блоками.

