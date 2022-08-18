



Опрос: приход Айзенкота увеличивает число мандатов в А-Махане а-Мамлахти

Присоединение Гади Айзенкота к альянсу партий Тиква Хадаша и Кахоль Лаван даст А-Махане а-Мамлахти еще два мандата.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Panel Politics.

Так, число мандатов ново партии может увеличиться до 12.

Ликуд получит 32 мандата, Еш Атид - 25, А-Махане а-Мамлахти - 12, ШАС - 8, Оцма Иехудит - 7, Яадут А-Тора - семь, Объединенный список - 6, Религиозный сионизм, Авода и НДИ - по 5, Мерец и Раам - по 4. Руах Ционит не преодолеет избирательный барьер.

Блок Биньямина Нетаниягу получит 59 мандатов, чего не хватает для формирования правительства. Блок Лапида получает 55 мандатов.