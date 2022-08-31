



Опрос: половина израильтян намерены голосовать так же, как и год назад

Половина израильтян намерены голосовать за ту же партию, за которую они голосовали на предыдущих выборах в 2021 году. При этом почти четверть опрошенных еще не определились, за кого отдадут свой голос на выборах 1 ноября.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Израильским институтом демократии в августе.



Результаты опроса показывают, что несмотря на месяц политических потрясений (праймериз в партиях, вступление в политику Гади Айзенкота, появление партии "Руах Ционит") и трехдневной конфронтации с "Исламским джихадом", намерения голосовать у израильтян практически не изменились.



Половина респондентов по-прежнему говорят, что будут голосовать за ту же партию, за которую голосовали на прошлых выборах; четверть все еще не определилась; а процент тех, кто намерен, сменить блоки остается низким (6%).



