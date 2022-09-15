



Опрос: политический тупик не изменился, оба блока не набрали большинства голосов





Предвыборный опрос, опубликованный в среду вечером 13-м каналом, показал, что два соперничающих политических блока Израиля, возглавляемые премьер-министром Яиром Лапидом и лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу, остаются в тупике - ни один из них в настоящее время не получает большинства в Кнессете.



Опрос показал, что оппозиция, возглавляемая Нетаниягу набирает 59 мест. Блок партий, поддерживающих Лапида, получает 56 мест. Неприсоединившийся ни к одному из противостоящих лагерей Объединенный список получает оставшиеся пять мест

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Опросы израильского телевидения часто не позволяют предсказать окончательные результаты, но они могут дать общее представление онастроениях в обществе.



В ходе опроса партия Нетаниягу "Ликуд" получила 31 место; "Еш Атид" Лапида - 23; "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича и Итамара Бен Гвира - 13; "А-Махане а-Мамлахти" Бенни Ганца и Гидеона Саара - 12; "Шас" - 8; "Яадут А-Тора" 7; НДИ - 6; Мерец - 5; "Авода" - 5, "Объединенный список" - 5; и "Раам" - 4.

По результатам опроса избирательный барьер не преодолеют партии Айелет Шакед, Ярона Зелехи, Хадар Мухтар и Эли Авидара.



На вопрос, кто больше всего подходит на пост премьер-министра, 46% ответили, что Нетаниягу по сравнению с 29% в пользу Лапида. На просьбу выбрать между Нетаниягу и Ганцем 46% выбрали Нетаньяху, а 26% - Ганца.



В ходе опроса респондентов также спросили, кого бы они предпочли видеть министром обороны в следующем правительстве — Ганца, который в настоящее время занимает этот пост, или члена парламента от "Ликуд" Йоава Галланта, который занимал пост главы Южного командования ЦАХАЛа. Около 41% поддержали Ганца, и только 21% заявили, что предпочли бы Галланта. Около 38% не имеют четкой позиции.



Среди претендентов на пост министра юстиции, 36% поддержали нынешнего министра Саара, а 25% поддержали члена Кнессета от Ликуда Ярива Левина. Около 39% не ответили на вопрос.



Поддержка кандидатов на пост министра внутренней безопасности разделилась почти поровну: На вопрос о выборе между депутатом Еш Атид Йоавом Сегаловичем, который в настоящее время является заместителем министра общественной безопасности, и ультраправым депутатом Бен Гвиром на должность министра общественной безопасности, голоса разделились: 38% поддержали депутат "Еш Атид" Йоава Сегаловича, 33% поддержали ультраправого депутата Бена Гвира, около 29% ответили, что не знают.



Опрос был проведен Camil Fuchs's Dialogue. В исследовании общественного мнения приняли участие 781 человек. социологическая погрешность опроса составляет 3,7%.

