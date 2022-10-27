



Опрос: ожидается рост явки арабских избирателей на выборах

Во время выборов в Кнессет ожидается рост явки среди арабского населения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Израильского института демократии.

Согласно исследованию, 50,5% уверены, что придут на избирательные участки.

Между тем, 19,4% опрошенных "думают", что будут голосовать.

Среди 29,4%, заявивших, что не планируют голосовать, 10,2% "думаю", а 19,2% "уверены" в этом.



Однако, принимая во внимание недавние показатели явки, маловероятно, что 70% израильских арабов проголосуют. Эксперт IDI уточнил: “Оптимистичные ожидания уазівают, что это число ближе к 50%. В конце концов, результат будет определяться способностью арабских партий организоваться в день выборов и мобилизовать свою общественность на участие в голосовании”.Опрос, опубликованный во вторник Программой еврейско-арабского сотрудничества Конрада Аденауэра KAP в Центре Моше Даяна Тель-Авивского университета, показал, что 49% арабских израильтян планировали голосовать. “В отличие от картины, наблюдавшейся месяц назад, когда на арабской улице преобладало глубокое равнодушие к выборам, текущий опрос показывает растущий интерес среди арабских избирателей к участию в выборах”, — сказал руководитель программы Арик Рудницкий.