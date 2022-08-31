



Опрос: Мерец и Авода повезет больше, если они объединятся

Авода и Мерец получат больше мандатов, если объединятся.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса 12 канала.

Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд получила бы 33 мандата, Еш Атид - 24, А-Махане а-Мамлахти - 12, Религиозный сионизм - 11, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, НДИ - 6, Авода - 5; Мерец 5; Объединенный Арабский Список - 5 и РААМ - 4. Фракция Айелет Шакед не преодолевает избирательный барьер.

Между тем, из политического тупика выйти не удастся. Блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мандатов, а его противники - 56.