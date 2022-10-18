



Опрос: Ликуд теряет мандаты

Ликуд теряет мандаты в пользу Религиозного сионизма.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного вещателя "Кан".

Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд получила бы 31 мандат. Это - самый низкий показатель в опросах за последние месяцы. В то же время партия Бецалеля Смотрича наоборот укрепляется, получая 14 мандатов.

Между тем, Еш Атид получила 25 мандатов, А-Махане а-Мамлахти - 11, Шас - 8, Яадут А-Тора - 8, НДИ - 7, Авода - 5, Мерец - 4, Объединенный список - 4, РААМ - 4.

Таким образом, правый блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получает 60 мандатов, и ему по-прежнему не хватает одного, чтобы получить большинство.



Похожая ситуация наблюдается и в опросе 12-го канала израильского ТВ.

Ликуд - 30 мандатов, тогда как в последние месяцы в опросах она получала 35. А Религиозный сионизм наоборот вырос с 8 до 14 мандатов.

Еш Атид - 25, А-Махане а-Мамлахти - 12, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, НДИ - 6, Авода - 5, Мерец - 5; Объединенный список (Хадаш-Тааль) - 4 и РААМ - 4. Остальные не проходят в Кнессет.

Таким образом, блок Нетаниягу получает 59 мандатов.