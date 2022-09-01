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Опрос: Ликуд - 32 мандата, Руах Ционит - не проходит электоральный барьер
01.09.2022 23:45 Александр Юзовский

Опрос: Ликуд - 32 мандата, Руах Ционит - не проходит электоральный барьер

По данным телевизионного опроса, опубликованного 13 каналом, блок партий, поддерживающих экс-премьер-министра Биньямина Нетаниягу, получит 59 мандатов, что на два меньше, чем неделю назад.

Согласно полученным результатам, прогноз по мандатам выглядит так:

Ликуд - 32;

Еш Атид – 24;

А-Махане а-Мамлахти – 13;

ШАС – 8;

Яадут а-Тора – 7;

Исраэль Бейтену – 6;

Авода и Объединенный список – по 5 мест каждая;

Мерец и РААМ – по 4 места каждая.

Отмечается, что партия Аелет Шакед Руах Ционит не проходит электоральный барьер.

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