



Опрос: Ликуд - 32 мандата, Руах Ционит - не проходит электоральный барьер

По данным телевизионного опроса, опубликованного 13 каналом, блок партий, поддерживающих экс-премьер-министра Биньямина Нетаниягу, получит 59 мандатов, что на два меньше, чем неделю назад.



Согласно полученным результатам, прогноз по мандатам выглядит так:



Ликуд - 32;



Еш Атид – 24;



А-Махане а-Мамлахти – 13;



ШАС – 8;



Яадут а-Тора – 7;



Исраэль Бейтену – 6;



Авода и Объединенный список – по 5 мест каждая;



Мерец и РААМ – по 4 места каждая.



Отмечается, что партия Аелет Шакед Руах Ционит не проходит электоральный барьер.