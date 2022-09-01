Опрос: Ликуд - 32 мандата, Руах Ционит - не проходит электоральный барьер
По данным телевизионного опроса, опубликованного 13 каналом, блок партий, поддерживающих экс-премьер-министра Биньямина Нетаниягу, получит 59 мандатов, что на два меньше, чем неделю назад.
Согласно полученным результатам, прогноз по мандатам выглядит так:
Ликуд - 32;
Еш Атид – 24;
А-Махане а-Мамлахти – 13;
ШАС – 8;
Яадут а-Тора – 7;
Исраэль Бейтену – 6;
Авода и Объединенный список – по 5 мест каждая;
Мерец и РААМ – по 4 места каждая.
Отмечается, что партия Аелет Шакед Руах Ционит не проходит электоральный барьер.