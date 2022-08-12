



Опрос: Еш Атид укрепляется, но недостаточно для формирования правительства

Операция "Рассвет" в Газе повлияла на популярность партии Яира Лапида Еш Атид.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для Маарив.

Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд получила бы 33 мандата, Еш Атид - 25.

Союз Кахоль Лаван / Тиква Хадаша - 10, Религиозный сионизм - 10, ШАС - 9, Яадут А-Тора - 7, Авода - 7, Объединенный список - 6, НДИ - 5, РААМ - 4, Руах Ционит - 4. Мерец не проходит в Кнессет.

Таким образом, правый блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получает 59 мандатов, а с помощью новой партии Руах Ционит преодолевает барьер в 61 мандат, необходимый для формирования правительства. Блок Лапида получит лишь 41 мандат.