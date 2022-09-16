



Опрос: блок Нетаниягу укрепляется

Правый блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, укрепляется и набирает 60 мандатов после откола Балад от Объединенного арабского списка.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 13 канала.

Ликуд получит 32 мандата - на один больше, чем неделей ранее. Еш Атид получает 24 мандата, оставаясь второй по величине партией в Кнессете.

Религиозный сионизм - 13 мандатов, А-Махане а-Мамлахти - 12, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7.

В свою очередь, Авода и Мерец вновь получают по 5 мандатов каждая, НДИ - 6, РААМ - 4, Хадаш-Тааль - 4, а Балад не попадает в Кнессет, как и остальные партии.