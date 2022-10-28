



Опрос 14-го канала: блок Нетаниягу получает 62 мандата

Опрос 14-го канала израильского ТВ показал, что блок партий во главе с Биньямином Нетаниягу получает 62 мандата, которых достаточно для формирования правительства.



Согласно опросу, "Ликуд" получит 34 места, "Еш Атид" - 23 места, "А-Махане А-Мамлахти" - 13 мест, блок "Религиозный сионизм" - 12 мест.



В то же время ШАС получат 9 мест, "Яадут А-Тора" - 7, НДИ - 6. Партии "Мерец", "Авода", "Хадаш-Таал" и РААМ получат по 4 места каждая.



По результатам опроса 14-го канала, блок Нетаниягу получает 62 мандата, а блок Лапида - 54.



Напомним, что другой опрос показал, что Нетаниягу придется покинуть пост главы "Ликуда" в случае провала. Согласно опросу Geocartography, большинство израильтян считают, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу должен уйти в отставку с поста лидера "Ликуда", если правый блок не сможет получить 61 мандат. Такого мнения придерживается 51% респондентов.



При этом 34% опрошенных считают, что Нетаниягу не обязан покидать пост главы партии, если ему не удастся набрать большинство голосов на выборах.