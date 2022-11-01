



Окончательные итоги выборов станут известны 3 ноября

Генеральный директор Центральной избирательной комиссии адвокат Орли Адас дала интервью радио Галей ЦАХАЛ.



Адас рассказала о том, когда станут известны результаты окончательного подсчета бюллетеней.





Директор ЦИК заявила: "Уже в час ночи мы начнем транслировать результаты, и к утренним часам мы достигнем 70%. Окончательные результаты мы узнаем только в четверг, 3 ноября".



Адас добавила: "Мы укрепили защиту чистоты выборов. Идея заключается во взаимном контроле - будут два секретаря и инспектор, который носит на теле камеру, чтобы зафиксировать, если произойдет инцидент. Мы не будем публиковать результаты до того, как проверим их правильность".

