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Партия "Оцма Иехудит" самостоятельно пойдет на выборах
16.08.2022 06:45 Александр Юзовский

Партия "Оцма Иехудит" самостоятельно пойдет на выборах

Лидер фракции Оцма Иехудит Итамар Бен-Гвир объявил, что его партия будет баллотироваться на выборах в Кнессет 1 ноября отдельно от партии Смотрича.

По словам Бен-Гвира, его поддерживают гораздо больше избирателей, чем Смотрича, поэтому он пойдет на выборы сам.
 

 

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