



Партия "Оцма Иехудит" самостоятельно пойдет на выборах

Лидер фракции Оцма Иехудит Итамар Бен-Гвир объявил, что его партия будет баллотироваться на выборах в Кнессет 1 ноября отдельно от партии Смотрича.



По словам Бен-Гвира, его поддерживают гораздо больше избирателей, чем Смотрича, поэтому он пойдет на выборы сам.

