Партия "Оцма Иехудит" самостоятельно пойдет на выборах
Лидер фракции Оцма Иехудит Итамар Бен-Гвир объявил, что его партия будет баллотироваться на выборах в Кнессет 1 ноября отдельно от партии Смотрича.
По словам Бен-Гвира, его поддерживают гораздо больше избирателей, чем Смотрича, поэтому он пойдет на выборы сам.
איתמר בן גביר: "בלב שלם, אחרי שניסיתי בכל דרך להגיע לאחדות ובצלאל סירב, אני מכריז על ריצה עצמאית של עוצמה יהודית בבחירות" pic.twitter.com/xQE5EF6xzg— יהונתן גוטליב Yonatan Gottlieb (@yonatanGottlieb) August 15, 2022