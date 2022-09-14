



"Объединенный список" договорился о совместном участии в ноябрьских выборах

Три партии, которые в настоящее время входят в "Объединенный список", договорились в среду утром снова баллотироваться вместе на предстоящих выборах. Решение баллотироваться вместе было принято после трех дней встреч и борьбы с внутренними разногласиями.



Стороны договорились, что Айман Одех ("Хадаш") продолжит возглавлять альянс, за ним последуют Ахмад Тиби ("Тааль"), Сами Абу Шахаде ("Балад"), Аида Тума-Слиман ("Хадаш"), Офер Кассиф ("Хадаш") и Мтанес Шехаде ("Балад").



Кассиф и Шехаде поделят пятое место в списке.



Три партии заявили, что "продолжают совместную работу с целью увеличения участия избирателей в арабском обществе и среди еврейских демократических сил, а также для предотвращения прихода к власти фашистских правых".



Соглашение заключается в том, что опросы предсказывают самую низкую явку среди израильских арабов на выборах 1 ноября, что может привести к сокращению арабского представительства в Кнессете.



Самая низкая на сегодняшний день явка среди арабских избирателей, 44,6 процента, была достигнута на последних выборах в 2021 году. За год до этого, когда все четыре основные арабские партии и партии с арабским большинством баллотировались вместе как "Объединенный список", число арабов резко возросло. Его пик, 64,8%, дает Объединенному списку 15 мест в Кнессете, состоящем из 120 членов.



Но независимое лидерство исламистской партии "Раам" на прошлогодних выборах привело к тому, что арабское представительство упало до 10 мест (шесть для "Объединенного списка", четыре для "Раам"), а текущие опросы предсказывали, что оно рискует упасть до девяти — пяти для "Объединенного списка" и четырех для "Раам".

