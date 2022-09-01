Новый опрос предсказывает усиление Лапида
12-й канал израильского ТВ опубликовал результаты нового предвыборного опроса Института Мано Гева.
Результаты опроса таковы:
Ликуд - 33 мандата
Еш Атид - 24
Махане Мамлахти - 12
Религиозные сионисты и Оцма Йехудит - 11
ШАС - 8
Яадут А-Тора - 7
НДИ - 6
Объединенный Арабский Список - 5
Мерец - 5
Авода - 5
РААМ - 4
Аелет Шакед и Руах Ционит не преодолеют избирательный барьер и получат 2,1% голосов.
Партия “Пылающее юношество” Адар Мухтар не преодолеют избирательный барьер и получат 1,5% голосов. “Экономическая партия” получит 1,1% голосов.
Опрос предсказывает усиление блока противников Нетаниягу - Еш Атид получает на 1 мандат больше, 24. Также усиливается НДИ - благодаря “успеху” на переговорах минфина и учителей. В то же время, Махане Мамлахти теряет 1 мандат. Также теряет 1 мандат РААМ.
Объединение Мерец и Авода не принесет значительных изменений - такой список получит 9 мандатов.
На настоящий момент, согласно опросу, у лагеря сторонников Нетаниягу - 59 мандатов, у его противников - 56.
На вопрос о том, кто более подходит на роль премьер-министра 30% опрошенных ответили - Яир Лапид и 44% - Биньямин Нетаниягу.