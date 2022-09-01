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Новый опрос предсказывает усиление Лапида
01.09.2022 06:54 Аркадий Бочаровский

Новый опрос предсказывает усиление Лапида


12-й канал израильского ТВ опубликовал результаты нового предвыборного опроса Института Мано Гева.

Результаты опроса таковы:

Ликуд - 33 мандата

Еш Атид - 24

Махане Мамлахти - 12

Религиозные сионисты и Оцма Йехудит - 11

ШАС - 8

Яадут А-Тора - 7

НДИ - 6

Объединенный Арабский Список - 5

Мерец - 5

Авода - 5

РААМ - 4

Аелет Шакед и Руах Ционит не преодолеют избирательный барьер и получат 2,1% голосов.

Партия “Пылающее юношество” Адар Мухтар не преодолеют избирательный барьер и получат 1,5% голосов. “Экономическая партия” получит 1,1% голосов.

Опрос предсказывает усиление блока противников Нетаниягу - Еш Атид получает на 1 мандат больше, 24. Также усиливается НДИ - благодаря “успеху” на переговорах минфина и учителей. В то же время, Махане Мамлахти теряет 1 мандат. Также теряет 1 мандат РААМ.

Объединение Мерец и Авода не принесет значительных изменений - такой список получит 9 мандатов.

На настоящий момент, согласно опросу,  у лагеря сторонников Нетаниягу - 59 мандатов, у его противников - 56.

На вопрос о том, кто более подходит на роль премьер-министра 30% опрошенных ответили - Яир Лапид и 44% - Биньямин Нетаниягу.

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