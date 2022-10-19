



Новый опрос: "правый" блок получает 60 мандатов

Опрос, проведенный Институтом политических групп для Кнессета и Mako TV, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, "правый" блок получил бы 60 мандатов.



Согласно данным опроса, "Ликуд" получит 32 места, "Еш Атид" - 24, блок "Религиозный сионизм" - 13, "А-Махане А-Мамлахти" - 11, ШАС - 8, "Яаудут А-тора" - 7, НДИ - 5, "Мерец" - 5, "Авода" - 5, "Хадаш-Таал" - 4 и РААМ - 4.



В аутсайдерах, согласно опросу, остались партии "Еврейский дом" и "Балад", которые в очередной раз не проходят избирательный барьер (по опросам).



"Еврейский дом" набирает 1,9% голосов, а "Балад" - 1,4%, тогда как минимальный порог составляет 3,25%.



В то же время недавний опрос Panels Politics, проведенный для газеты "Маарив", показал, что если Биньямин Нетаниягу поддержит партию Аелет Шакед, то "правый" блок получит 62 места в Кнессете - необходимое большинство.



Напомним, что выборы в Израиле пройдут уже совсем скоро - 1 ноября.

