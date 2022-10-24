



Новый опрос: позиции Лапида слабеют

Опубликованный утром в понедельник 24 октября опрос "Решет Бет" показал, что позиции Яира Лапида слабеют, в то время как Биньямин Нетаниягу сохраняет свою силу, а Смотрич и Бен Гвир, которые укрепились в последних опросах и достигли рекордного показателя, демонстрируют снижение.



Распределение мандатов в опросе: Ликуд - 31 мандат, Еш Атид - 24, Махане Мамлахти - 12, Религиозный сионизм - 13, ШАС - 9 мандатов, Яадут А-Тора - 7 мандатов, НДИ - 6, Авода - 5 мандатов. Замыкают список - Мерец Захавы Гальон с 5 мандатами и арабские партии - РААМ и Хадаш-Тааль, которые получают по 4 мандата.



Расстановка сил в блоках. Блок Нетаниягу получает 60 мандатов, а нынешняя коалиция - 56 мандатов.