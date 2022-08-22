



Нир Орбах заявил, что остался без "политического дома"

Экс-депутат Ямины Нир Орбах считает, что Аелет Шакед выбрала Руах Ционит не то направление в политике, которое он смог бы поддерживать, тем самым оставив его без "политического дома".



Орбах выразил свое недовольство ситуацией и рассказал о своих планах на будущее, его слова передает Аруц Шева..



"В настоящее время я не ищу партию, к которой можно присоединиться. Я сказал жене, что на следующих выборах, скорее всего, меня не будет ни в одном списке", — сказал Орбах.



"Мне придется выбирать между голосованием за Аелет Шакед или за Ликуд. Я склоняюсь к Ликуду, но это не та партия, к которой я мог бы присоединиться. Единственным подходящим вариантом для меня была партия Руах Ционит, но, к сожалению, Аелет Шакед пошла по другому пути", — добавил он.



Еще на прошлой неделе Орбах в разговоре с Radio Kol Chai заявил, что не может представить себе присоединение к партии Руах Ционит, учитывая направление, в котором она движется.

