



Нетаниягу заигрывает с избирателями через пуленепробиваемое стекло "Бибибуса"

Реквизит — знакомая часть репертуара Биньямина Нетаньяху во время публичных выступлений — от мультяшных бомб в Организации Объединенных Наций до стены компакт-дисков и папок, предположительно захваченных в Иране агентами Моссада.



Теперь бывший премьер-министр, известный своей склонностью к драматизму, начинает предвыборную кампанию новым приемом.



Бибибус - причудливый пуленепробиваемый грузовик - наполовину попмобиль, наполовину съемочная площадка и на 100% винтажный Нетаниягу.



На митинге в Беэр-Шеве во вторник Нетаниягу обратился к толпе из примерно 200 человек на парковке торгового центра. В сопровождении своего бывшего министра финансов он выступил на трибуне с задней части модифицированного грузового фургона. Его боковая стена заменена пуленепробиваемым стеклом, а кондиционированное внутреннее пространство подсвечено огромным светодиодным экраном, на котором во время выступления проецировался логотип партии "Ликуд" поверх развевающегося израильского флага.



Бибибус служит мобильной сценой, которую перемещают из города в город, чтобы служить площадкой для его предвыборных выступлений.



Комментаторы и критики уже успели окрестить чудо автотехники "грузовиком-аквариумом", "бибимобилем" и "бибибусом" — взяв за основу прозвище Нетаниягу. В "Ликуд" рекламируют мобильные митинги как "Бибиба" (на иврите "Биби идет") и говорят, что грузовик является необходимой мерой безопасности, предписанной ШАБАК.



Ни один другой политик не принял подобных протоколов безопасности. ШАБАК воздерживается от комментариев.



Пуленепробиваемое стекло не защитило Нетаньяху от критиков, которые считают Бибибус еще одним символом его оторванности от жизни простых израильтян. Израильская общественная телерадиокомпания Kan сообщила, что аренда грузовика на два месяца предвыборной кампании обошлась партии "Ликуд" в 700 000 шекелей (200 000 долларов США).