Нетаниягу призвал Смотрича и Бен-Гвира объединиться
Глава Ликуда Биньямин Нетаниягу призвал Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира объединиться и выступить единым фронтом на предстоящих выборах.
"Только наше объединение гарантирует правительство без Объединенного списка", – заявил он.
"Поэтому я призываю Религиозный сионизм и Оцма Иехудит идти на выборы общим списком. Нельзя рисковать. Только это гарантирует, что партии преодолеют электоральный барьер", – говорит Нетаниягу.
ראש האופוזיציה @netanyahu קורא לסמוטריץ' ובן גביר להתאחד: "אסור לקחת סיכון, רק ריצה משותפת תבטיח ממשלה בלי הרשימה המשותפת"@glick_sh pic.twitter.com/bjypUqtuOa— גלצ (@GLZRadio) August 23, 2022