Новости » Выборы в Израиле
Нетаниягу призвал Смотрича и Бен-Гвира объединиться
23.08.2022 18:51 Александр Юзовский

Нетаниягу призвал Смотрича и Бен-Гвира объединиться

Глава Ликуда Биньямин Нетаниягу призвал Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира объединиться и выступить единым фронтом на предстоящих выборах.

"Только наше объединение гарантирует правительство без Объединенного списка", – заявил он.

"Поэтому я призываю Религиозный сионизм и Оцма Иехудит идти на выборы общим списком. Нельзя рисковать. Только это гарантирует, что партии преодолеют электоральный барьер", – говорит Нетаниягу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы