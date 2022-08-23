



Нетаниягу призвал Смотрича и Бен-Гвира объединиться

Глава Ликуда Биньямин Нетаниягу призвал Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира объединиться и выступить единым фронтом на предстоящих выборах.



"Только наше объединение гарантирует правительство без Объединенного списка", – заявил он.



"Поэтому я призываю Религиозный сионизм и Оцма Иехудит идти на выборы общим списком. Нельзя рисковать. Только это гарантирует, что партии преодолеют электоральный барьер", – говорит Нетаниягу.