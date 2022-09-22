



Нетаниягу обещает удвоить количество больниц

После недельного перерыва бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжил в предвыборный тур. Очередная встреча с избирателями состоялась в Ашдоде на бронированном "бибибусе.



Во время мероприятия он стоял на сцене и в присутствии мэра доктора Ласри объявил, что количество коек в больнице "Ассута" резко увеличится.



"Вместе с прекрасным мэром мы построим еще 300 коек в отличной больнице "Ассута" и вместе построим еще два въезда в город", — заявил он.



Позже он резко напал на нынешнего премьер-министра: "Лапид выступает против экспорта израильского газа и отдает его Насралле".



"Лапид сдается Насралле и передает ему миллиарды и суверенную территорию Израиля без какого-либо обсуждения в Кнессете", - добавил лидер "Ликуд".

