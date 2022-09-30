



Нетаниягу обещает сделать Шикли министром после дисквалификации на выборах

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил в четверг, что экс-депутат Кнессета Амихай Шикли станет министром, если лидер "Ликуд" вернется к власти. Заявление прозвучал на следующий день после того, как Центральная избирательная комиссия запретила Шикли баллотироваться с "Ликуд" на предстоящих выборах.



Пригласив Шикли на сцену рядом с собой на предвыборном мероприятии в Рамле, Нетаниягу назвал его "борцом за правду и справедливость".



"Амихай, те, кто не хочет, чтобы вы были депутатом, получат вас как министра", — сказал бывший премьер-министр.



Шикли, который был поставлен Нетаниягу на 14-е место в избирательном списке «Ликуда», в прошлом году прошел в Кнессет вместе с «Яминой», но отказался голосовать за коалицию с большой палаткой, которую она поддерживала и возглавляла, а позже был исключен из фракции.



Выступая на многочисленных предвыборных митингах в четверг вечером, Нетаньяху воспользовался прецедентом, чтобы представить Центральную избирательную комиссию как политически предвзятый орган.



"Избирательная комиссия пытается свергнуть правое правительство еще до выборов. Они дисквалифицировали Шикли, но допустили Аймана Удеха, который говорит, что Насралла является прекрасным примером, и Ахмада Тиби, который говорит, что ХАМАС не является террористической организацией", — заявил лидер "Ликуд".



Нетаниягу сказал собравшимся, что решения комитета были "установкой", предназначенной для "свержения правых" и "усиления позиций левых".



Министр юстиции Гидеон Саар обвинил бывшего премьер-министра в "подстрекательстве" против Центральной избирательной комиссии.



"Нет государственного учреждения, которое он не уничтожил бы, если бы ему удалось вернуться к власти. Мы не позволим ему", — написал Саар в Twitter.

