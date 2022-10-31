



Нетаниягу: "Мы в одном шаге от победы и в одном - от поражения"

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в интервью "Аруц Шева", что, если он будет избран на новый срок премьер-министром, он будет способствовать регулированию и нормализации "молодых поселений" в Иудее и Самарии.



Также он сказал, что обеспокоен самоуспокоенностью правых и специально призывает жителей Иудеи и Самарии проголосовать за него.



"В настоящее время у нас ничья, это экстренный вызов для поселений. Жители поселений должны понимать, что поставлено на карту прямо сейчас, будущее Земли Израиля. Если они пойдут голосовать, они могут принять решение. На первых выборах правительство было определено 1400 голосами. У нас ничья, мы в одном шаге от победы и в одном шаге от поражения и падения мотивации. Не оставайтесь дома и не приходите на следующий день, когда уже слишком поздно, и не спрашивайте: почему я остался дома? Почему я отказался от своей еврейской идентичности? Почему я отказался от Земли Израиля?", - заявил Нетаниягу.



Лидер оппозиции также атаковал Аелет Шакед и призвал правых избирателей воздержаться от голосования за ее партию.



"Она не проходит во всех опросах, как будто вы берете свой голос и выбрасываете его. Хуже, как будто вы отдали его Лапиду. Напоминаю, что те, кто остается дома, делают то же самое и отдают свой голос к Лапиду", - заявил он.