



Нетаниягу: Мы - на пороге великой победы

Лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу после публикации экзит-поллов выступил с речью.



"Это огромное выражение доверия, мы на пороге великой победы", - сказал Нетаниягу, но попросил дождаться окончательных результатов - и позаботиться о "чистоте выборов". Он сказал, что правительство под его руководством "Будет вести ответственную политику, мы не будем ввязываться в авантюры". Нетаниягу получил охрану уровня премьер-министра от подразделения личной безопасности ШАБАКа.



Сразу же после публикации образцов Нетаниягу провел селекторное совещание со всеми лидерами блока и попросил их усилить внимание к любому сообщению о мошенничестве на выборах. Однако Центральная избирательная комиссия отвергла заявления Нетаниягу и сказала: "Нет никаких оснований для беспочвенных слухов о "мошенничестве" в арабском секторе". Полиция заявила, что были получены запросы об инцидентах в арабском секторе, но и там отметили, что "на данный момент оснований для этих запросов нет".



Председатель Религиозного сионизма МК Бецалель Смотрич заявил после получения мандатов, предсказав своей партии 13-15 мандатов: "Сегодня Религиозный сионизм входит в историю с самым большим достижением для национально-религиозной партии с момента создания государства, достижением, которое сопровождается тем, что кажется победой и решением для национального лагеря." Его партнер Итамар Бен Гвир выступил на фоне скандирования "смерть террористам" и сказал: "Пришло время нам вернуться к роли хозяев нашей страны".