



Нетаниягу: Бен-Гвир определенно может быть министром

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил в воскресенье, 23 октября, что глава крайне правой партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир может стать министром в правительстве, возглавляемом “Ликудом”.



Во время предвыборной конференции на 14 канале Нетаниягу на вопрос, может ли Бен-Гвир стать министром в правительстве, где он будет премьером, ответил: “Он, конечно, может быть министром. Любой, кто избран от партии "Религиозный сионизм", может быть им, и я предполагаю, что Бен-Гвир будет назначен”.



“Все будут полноправными и уважаемыми партнерами в правительстве, но наиболее важные посты, такие как оборона, иностранные дела и финансы, будут принадлежать “Ликуду”, — очевидный ответ, адресованный главе партии "Религиозный сионизм" Бецалелю Смотричу, заявившем о желании заполучить эти посты для своей партии в случае присоединения к правительству, возглавляемому “Ликудом”.



Последние высказывания Нетаниягу в отношении Бен-Гвира контрастируют с предыдущими. В преддверии выборов в марте 2021 года Биньямин Нетаниягу заявлял, что ультраправый политик “не будет в кабинете”, но допускал возможность коалиции с ним.

Согласно последним сообщениям, политики недавно провели многочисленные встречи. После отказа Нетаниягу появляться рядом с Бен-Гвиром на сцене в Кфар-Хабаде, последний подтвердил эти сообщения, сообщив: “Я встречаюсь с ним каждую неделю, и мне не нужно селфи”.



Доверенное лицо Нетаниягу и член партии “Ликуд” Мики Зохар заявил в прошлом месяце, что он “сделает все, чтобы Бен-Гвир стал частью правительства”, добавив при этом, что лидеру "Оцма Йехудит" “придется приспосабливаться к позициям “Ликуда” и к политике правительства”.

