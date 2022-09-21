



Нет денег? Адар Мухтар разослала сотни тысяч предвыборных сообщений



Новейший проект “борцов за социальную справедливость” по имени Адар Мухтар во время своих бесчисленных выступлений стенала о том. что у молодых, в том числе и у нее нет денег, и из-за этого “ее голос не будет услышан”.



Несмотря на это, деньги у Мухтар откуда-то чудесным образом взялись и она разослала сотни тысяч голосовых сообщений избирателям с призывом голосовать за нее.



Израильские журналисты отмечают, что на такого рода кампании бюджеты есть, как правило, только у больших партий.

