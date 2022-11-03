



Ненавистники вакцин, пираты, Эли Авидар и Аюб Кара . Кто сжег голоса избирателей

В выборах в 25-й Кнессете участвовали 40 избирательных списков, согласно подсчету голосов прошли только 10.





Одна из партий, судьба которой пока не ясна, - Мерец. Левая партия, основанная в 1992 году и пережившая взлеты и падения, на данный момент в реальной опасности не преодолеть порог. Если она не пройдет, это будет первый случай с момента ее создания, когда в Кнессете не будет представителя Мерец.



Балад, светская антисионистская арабская партия, выступающая за превращение государства Израиль в “государство всех граждан”, также находится ниже порога с 127 627 голосами. Если Балад не пройдет, это будет первый случай с 1996 года, когда партия не получит представительства в Кнессете.



Еврейский дом под руководством Айелет Шакед получил всего 49 037 голосов и далек от получения представительства в Кнессете. Шакед продолжала баллотироваться, несмотря на то, что опросы предсказывали, что она не преодолеет избирательный порог.



Партия Омец, состоящая из ученых, врачей и общественных активистов, которая вынесла на свое знамя борьбу против прививок и, среди прочего, требует создать государственную комиссию по расследованию вопроса о коронавирусе, набрала всего 13 475 голосов.



Партия экономической свободы во главе с Абиром Карой, который является уходящим членом Кнессета и возглавлял организацию "Шульманим", получила всего 12 097. Новая экономическая партия, возглавляемая профессором Яроном Зелихой, получила всего 11 927 голосов.



Партия горящей молодежи под руководством Хадар Мохтар, 21-летней девушки, ворвавшейся в нашу жизнь из социальных сетей, получила всего 6 582 голоса - ничтожное число, учитывая шум, который она подняла.



Партия Эли Авидара, который до недавнего времени был членом Кнессета от партии НДИ, набрала всего 1 008 голосов, что меньше, чем у Пиратской партии (1 167 голосов) и Партии Оле Ярок (1 350 голосов).