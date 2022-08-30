



Нелюбовный треугольник



Интересный треугольник сложился сегодня в израильской политике. Необычность его прежде всего в том, что он диктует совершенно новую повестку дня перед очередными выборами. Не безопасность, и даже не экономика, а система образования в Израиле (уже давно находящаяся в крайне плачевном состоянии).



Второй фактор, придающий этому треугольнику необычность это расстановка сил в этом треугольнике. Он отнюдь не равносторонний, поскольку две стороны явно объединились против третьей, которая упорно продолжает отстаивать интересы страны, отложив в сторону узко местнические интересы, которыми руководствуются две другие.



Какие же интересы преследуют стороны этого треугольника?

Профсоюз учителей, возглавляемый бывшей учительницей физкультуры Яффой Бен Давид вроде бы должен отстаивать интересы учителей и всей системы образования. Ан нет. Не стесняясь ничего, госпожа Бен Давид отстаивает только интересы давно работающих учителей, бросив на произвол судьбы молодых учителей. Это и понятно.



Ведь молодые учителя – не ее контингент. Молодежь хочет реформ, а руководство профсоюза бежит реформ, как огня. А значит и интересы израильских детей для Яффы Бен Давид пустой звук. Ей проще вообще закрыть школы, чем допустить настоящие реформы системы образования. Особенно страшит ее требование оценивать учителей по их достижениям, и по достижениям наших детей, а не по стажу работы. Поэтому она угрожает забастовкой учителей и срывом нового учебного года. При этом у нее объявился весьма интересный советник – раввин-каббалист из Нетивота, прозванный "раввином знаменитостей". Наши дети для этой парочки знаменитостями не являются, поэтому их можно лишить образования. Кстати, если за всеми кунштюками госпожи Бен Давид действительно стоит Ликуд (а видимо так оно и есть), то весь пазл замечательно складывается. Ликуду ведь чем хуже, тем лучше.



Другая сторона – министерство образования. Казалось бы, вот уж кого должны интересовать реформы в системе. Ан нет. Министр Шаша Битон не смогла провести за год практически ни одной реформы из тех, о которых она громогласно объявляла. Вот и сейчас она пытается заигрывать с профсоюзом (еще бы – выборы на носу), активно мешая вести переговоры и давая профсоюзу возможность шантажировать всю страну.

И только третья сторона действительно отстаивает интересы страны, ее граждан, родителей и детей, да самих учителей.



Авигдор Либерман и возглавляемое им министерство финансов определили своим приоритетом обеспечить учителям достойные условия работы, одновременно добившись серьезных и давно назревших реформ. По мнению всех ведущих экономистов, журналистов, бывших министров образования, да и просто всех мало-мальски вменяемы людей, предложение, разработанное Минфином по поручению Либермана щедрое, сбалансированное и учитывающее интересы всех заинтересованных сторон. И прежде всего нас и наших детей.



Либерман сделал упор на повышение зарплат начинающих и молодых учителей. И это правильно. Ведь всем известно, что в школах не хватает учителей. И чтобы привлечь новые качественные силы, необходимо обеспечить им достойные условия.



Кроме того предложение Минфина предоставляет больше самостоятельности директорам школ, дав им возможность заключать с учителями индивидуальные договора, учитывающие качество их преподавания и их способности (ух как это ударит по привычке профсоюза держать всю систему образования за горло, забыв о качестве преподавания).



Не забыл Либерман и об учителях со стажем. Они тоже получат прибавку. И у них будет стимул бороться за качество преподавания.

Системе образования придется также привести в порядок продолжительность учительских отпусков, школьных каникул, праздничных дней и т.д., приведя все это в соответствие с отпусками родителей. Вот уж где поле деятельности для министра образования Шаши Битон. Но она занята голым популизмом и о нас с вами забыла напрочь.



Авигдор Либерман и руководимый им Минфин ведут эти переговоры с объединенным фронтом профсоюзов и Минобразования со знанием дела, с желанием улучшить условия работы учителей и обеспечить те реформы, которые назрели давным-давно. И если министр образования и другие министры не будут мешать, то Либерман обязательно добьется необходимых стране результатов.

Кстати, премьер-министр уже это понял и объявил, что не будет вмешиваться в переговоры.



Ну а госпоже Шаше Битон, министру образования, неплохо бы заняться реформой самого министерства, ведь львиная доля огромного бюджета министерства расходуется на его огромный аппарат (одних бесполезных инспекторов толпы). Поэтому, кстати, Либерман и добивается, чтобы выделенные им 4 миллиарда пошли имено на учителей, а не на столоначальников. Можно только пожелать ему успеха!





Мила Аккеерман, публицист

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