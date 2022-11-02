



"Народ сказал "довольно" правительству, за которым стоят сторонники террора"



Депутат Кнессета Мири Регев дала интервью Аруц Шева, в котором сказала , что результаты выборов, несомненно, приведут к созданию правительства во главе с Биньямином Нетаниягу.



“Мы будем терпеливо ждать результатов. Нет сомнений в том, что результаты экзит-поллов обнадеживают, общественность сказала «хватит» правительству, за которым стоят сторонники террора”.



“Нет никаких сомнений в том, что Биньямин Нетаниягу будет премьер-министром, и мы сформируем национальное правое правительство, которое восстановит личную и национальную безопасность и решит вопросы, с которыми нынешнее правительство ничего не сделало”, — сказала Регев.

