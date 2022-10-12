



На грани: Аелет Шакед получит 2,6% голосов

Предвыборная кампания в Израиле в самом разгаре - на фоне драматических политических событий, таких, как соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном и напряженная ситуация в сфере безопасности. Несмотря ни на что блоки остаются стабильными, а новый опрос показывает равенство между сторонниками Нетаниягу и теми кто выступает против него.



Согласно опросу, проведенному Менахемом Лазаром, директором института опросов Panels Politics, для радио 103fm, если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд получил бы 32 места в Кнессете, и не смог бы сформировать правительство. Религиозно-сионистский список и "Оцма Йегудит" (третья по величине партия в Израиле) вместе получают 13 мест, ШАС и "Иудаизм Торы" - 8 и 7 мест соответственно, а блок Нетаниягу - 60 мест.



С другой стороны, ЕШ Атид получит 25 мандатов, а Махане Ха Мамлахти во главе с Бенни Ганцем теряет два мандата по сравнению с предыдущим опросом 103fm и получит 11.НДИ получает 6, "Авода" и "Мерец" стабилизируются на уровне 5 мандатов, а партии "Хадаш" - "Тааль" и "Раам" получают по 4 мандата.



Ниже избирательного барьера находится Еврейский дом во главе с Аелет Шакед, который поднимается до 2,6%, Экономическая свобода Абира Кара с 1,6% и Балад с 1,2%.



Партия “горящей молодежи”, Экономическая партия профессора Ярона Зелиха и Але Ярок значительно ниже процента избирательного порога - менее 1% каждая.



