



Михаэли: "Союз "Авода" и "Мерец" выгоден только Лапиду

Лидер "Авода" Мейрав Михаэли заявила "Исраэль хайом", что попытка премьер-министра Яира Лапида оказать на нее давление, чтобы она объединилась с "Мерец" на предстоящих выборах, служит только целям премьер-министра и наносит ущерб интересам "левого" блока.



По словам Михаэли, действия Лапида "отвлекают от преимущества, предлагаемых "Авода".



"Против нас работает много сил, в том числе другие партии блока. Кампания Лапида по объединению "Мерец" и "Авода" отвлекает от преимуществ, предлагаемых "Авода". Ганц также работает против нас всеми возможными способами. И это законно, это политика, но мы начнем кампанию сейчас, подчеркнем наши ценности и будем говорить с общественностью на уровне глаз, как мы умеем это делать. Мы усилим партию",- подчеркнула Мейрав Михаэли.