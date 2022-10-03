Новости » Выборы в Израиле
"Мерец" и "Авода" подписали важное соглашение перед выборами
03.10.2022 14:50 Ольга Белозерова

"Мерец" и "Авода" подписали важное соглашение перед выборами

В преддверии выборов в Кнессет партии "Мерец" и "Авода" подписали соглашение о распределении "избытка" голосов.

Об этом сообщает Times of Israel.

Генеральный секретарь "Мерец" Томер Резник заявил, что соглашение поможет обеим сторонам сформировать правительство во главе с премьер-министром Яиром Лапидом.

В "Авода" заявили, что соглашение укрепит партии, которые в партии назвали "демократическим блоком".

В соответствии с соглашением, если одна из сторон получит "избыток" голосов, она может поделиться этими голосами с другой стороной, чтобы предоставить этой стороне еще одно место в Кнессете.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы