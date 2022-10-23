



Мэр Нацерета: Нетаниягу ведет переговоры с РААМ



Мэр Нацерета Али Салем, утверждает, что "Ликуд в конце концов создаст правительство с арабами".



Салем заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы повысить явку в своем секторе, которая, согласно опросам, составляет 44%, по сравнению с 69% в еврейском. "Я буду призывать все арабское общество идти голосовать, неважно за кого, но важно идти голосовать, чтобы мы повысили процент голосов. Давайте достигнем хотя бы пятидесяти процентов голосов" - сказал он в интервью 12-му каналу.



Мэр Нацерета также сказал, что он разговаривает и встречается со всеми главами партий, включая Лапида и Нетаниягу, несмотря на то, что "Ликуд" уже не раз заявлял, что не намерен входить в правительство вместе с РААМ. "В конце концов, вы увидите, что Ликуд будет сидеть с арабами, - сказал Салем. Я недавно разговаривал с Нетаниягу. Если ему понадобится - он будет сидеть с нами".