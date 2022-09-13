



Мейрав Михаэли: Лапид в истерике, он вредит блоку

Председатель партии "Авода", министр транспорта Мейрав Михаэли в понедельник категорически исключила идею о том, что будет баллотироваться по общему списку с Мерец.



"Лапид ведет себя истерично и наносит вред блоку. Когда мы баллотировались отдельно, нам удалось заменить Нетаниягу", — сказала Михаэли в интервью 12 каналу новостей.



Она добавила: "Мы боремся за нашу правду. Вы не можете винить меня в том, что я не беспокоюсь о возвращении Нетаньяху к власти, но я действую исходя из здравого смысла, а не из истерии".



"Я восстанавливаю политическую власть левоцентристского лагеря. Я не вижу в "Еш Атид" соперников, а скорее говорю им: давайте вместе бороться против настоящего противника", — сказала Михаэли.



Она заявила, что участие в выборах двух отдельных партий пойдет на пользу блоку и принесет больше голосов обеим партиям. "Наши депутаты проделали отличную работу в прошлом созыве Кнессета, и я не сомневаюсь, что партия "Авода" получит голоса. Я уверена, что это правильный поступок, чтобы гарантировать, что Нетаниягу не вернется", — пояснила она.



Министр транспорта также затронула вопрос об общественном транспорте в Шаббат, который она пытается продвигать, и уточнила, что "у нас в нынешнем правительстве большинство поддерживают работу общественного транспорта в Шаббат".



"Теперь, когда нет необходимости договариваться с харедим, у нас есть историческое окно возможностей. Я обращаюсь к Лапиду с просьбой помочь мне ускорить принятие решения о работе общественного транспорта в Шаббат — это можно сделать прямо сейчас", — заявила она.

