



Мейрав Михаэли и Захава Гальон не знают цен на молоко, хлеб и подгузники



11 дней до выборов: Министр юстиции Гидеон Саар, министр транспорта Мейрав Михаэли и председатель партии "Мерец" Захава Гальон были в гостях у шоу "Офира и Беркович" и столкнулись с вопросом, который больше всего волнует израильскую общественность в эти дни: высокие цены в супермаркете. Их спросили, сколько стоят основные продукты, и они не знали, как ответить.



Министра транспорта и лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли спросили, сколько стоит коробка кукурузных хлопьев. "Я не ем кукурузные хлопья", - заявила она. Как молодую мать, ее также спросили, сколько стоит упаковка подгузников - и она не знала, как ответить. "Вы знаете, кто у нас в доме отвечает за покупки для ребенка", - сказала Михаэли, намекая на своего партнера, комика Лиора Шлейна. "Я не делаю покупок дома. Он покупает подгузники, что я могу поделать".



"Какая разница, сколько стоят кукурузные хлопья?" спросил Михаэли, - "Вопрос не в том, знаю ли я, сколько стоят подгузники, а в том, что стоимость жизни складывается из уровня цен и уровня зарплат. Половина населения Государства Израиль зарабатывает менее 6500 шекелей в месяц. Именно это и создает невыносимую ситуацию. "Авода" - единственная партия в этой коалиции, которая предотвратила ущерб, нанесенный людям с минимальной заработной платой. Мы хотим поднять минимальную зарплату до 7 000 шекелей в месяц".



Министр юстиции и член блока "Ха-махане ха-мамлахти" Гидеон Саар признался, что не знает, сколько стоит молоко, простой хлеб и литр бензина, и заявил, что "я не хожу по магазинам". По его словам, "я боролся за то, чтобы не повышать цены на хлеб, я предлагал, как снизить стоимость жизни, также, как я предлагал насчет топлива. В итоге приняли мои предложения о снижении акциза, чтобы снизить цену на топливо для граждан".



Председатель партии "Мерец" Зехава Гальон, которая недавно вернулась в политику, не знает, сколько стоит сыр или консервированный тунец. По ее словам, покупки для дома делает ее партнер. "С тех пор как я вернулась в политику, я не делаю покупок, мне не хватает времени. Мы не покупаем этот сыр, мы покупаем творог. Я не приношу в дом тунца".