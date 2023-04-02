



Массовые протесты в арабских городах после расстрела террориста на Храмовой горе

Арабские общины по всему Израилю начинают всеобщую забастовку, и ожидается, что десятки тысяч примут участие в массовых акциях протеста после расстрела бедуина-израильтянина, который схватил пистолет полицейского на Храмовой горе.



Мохаммед Эласиби из южного города Хура схватил пистолет полицейского и произвел два выстрела во время драки с сотрудниками службы безопасности поздно вечером в пятницу в Старом городе Иерусалима, сообщила полиция.



“Я чувствовал, что наша жизнь в реальной опасности. Если бы я не схватил его и не нейтрализовал его, он бы застрелил меня, моего напарника и полицейских из МАГАВ”, – говорится в заявлении офицера, участвовавшего в стрельбе.



Это подтверждают коллеги полицейского и очевидцы.



Семья Эласиби и арабские активисты утверждают, что 26-летний мужчина был “хладнокровно” застрелен полицией, не предоставляя никаких доказательств или аргументов в пользу этого утверждения.



Бедуинские муниципалитеты Хура, Рахат и Тель-Шева объявили о начале всеобщей забастовки, которая начнется в полдень воскресенья. Ожидается, что другие арабские муниципалитеты в Израиле последуют этому примеру.



Работа предприятий, школ, магазинов и муниципальных служб будет приостановлена ​​до конца дня в знак протеста против стрельбы.

Поздним субботним вечером демонстранты из города временно заблокировали главную магистраль возле Хуры.



Ожидается, что десятки тысяч человек примут участие в марше протеста после похорон Эласиби, хотя пока неясно, когда именно они состоятся.

По просьбе семьи тело Эласиби в настоящее время находится в Институте судебной медицины Абу-Кабира в ожидании вскрытия.