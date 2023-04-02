Массовые протесты в арабских городах после расстрела террориста на Храмовой горе
Арабские общины по всему Израилю начинают всеобщую забастовку, и ожидается, что десятки тысяч примут участие в массовых акциях протеста после расстрела бедуина-израильтянина, который схватил пистолет полицейского на Храмовой горе.
Мохаммед Эласиби из южного города Хура схватил пистолет полицейского и произвел два выстрела во время драки с сотрудниками службы безопасности поздно вечером в пятницу в Старом городе Иерусалима, сообщила полиция.
“Я чувствовал, что наша жизнь в реальной опасности. Если бы я не схватил его и не нейтрализовал его, он бы застрелил меня, моего напарника и полицейских из МАГАВ”, – говорится в заявлении офицера, участвовавшего в стрельбе.
Это подтверждают коллеги полицейского и очевидцы.
Семья Эласиби и арабские активисты утверждают, что 26-летний мужчина был “хладнокровно” застрелен полицией, не предоставляя никаких доказательств или аргументов в пользу этого утверждения.
Бедуинские муниципалитеты Хура, Рахат и Тель-Шева объявили о начале всеобщей забастовки, которая начнется в полдень воскресенья. Ожидается, что другие арабские муниципалитеты в Израиле последуют этому примеру.
Работа предприятий, школ, магазинов и муниципальных служб будет приостановлена до конца дня в знак протеста против стрельбы.
Поздним субботним вечером демонстранты из города временно заблокировали главную магистраль возле Хуры.
Ожидается, что десятки тысяч человек примут участие в марше протеста после похорон Эласиби, хотя пока неясно, когда именно они состоятся.
По просьбе семьи тело Эласиби в настоящее время находится в Институте судебной медицины Абу-Кабира в ожидании вскрытия.