



Мансур Аббас: Голосуйте за нас, чтобы ультраправые остались в оппозиции



Депутат Кнессета Мансур Аббас, председатель партии РААМ, представляющей южную фракцию Исламского движения Израиля в Кнессете, обратился к арабской общественности, пытаясь убедить ее голосовать за свою партию.



В видео, опубликованном в воскресенье РААМ, Аббас сказал: “Арабскому обществу нужны практические решения. Арабскому обществу нужен каждый из нас, чтобы выполнять свою роль и делать это хорошо”.



“Подавляющее большинство членов нашего общества знают, что партии, которые присоединяются к коалиции, – это партии, которые принимают участие в принятии решений и имеют влияние”, – продолжил он.



Аббас также сказал: “Я, конечно, осознаю, что большинство членов нашего общества хотят, чтобы крайне правые оставались в оппозиции, и именно этого добилась РААМ в прошлом году”.



Аббас завершил видео следующим сообщением: “Голосуйте за нас, чтобы арабы могли принимать решения, а крайне правые были в оппозиции”.



Ранее другие арабские партии выступили с призывами к евреям голосовать за них - также пугая их Бен-Гвиром.

