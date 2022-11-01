



Мансур Аббас: арабы должны голосовать за арабские партии, евреи - за "Раам"

Депутат Кнессета Мансур Аббас, председатель партии "Раам", призывает израильских арабов не голосовать за "сионистские партии", а евреев — голосовать за "Раам", который представляет южную фракцию Исламского движения в Кнессете.



Выступая на пресс-конференции, Аббас сказал: "Я обращаюсь к нашему арабскому обществу, к избирателям, которые намерены или рассматривают возможность голосовать за сионистские партии — наша позиция ясна и видна. Голоса арабов должны идти на арабские списки. "Раам" представляет собой истинный путь. Он стремится к политическому арабско-еврейскому партнерству на самом высоком уровне. Поэтому нет никаких оснований голосовать за какую-либо сионистскую партию, и нужно голосовать за "Раам", так как это та сила, которая будет продвигать нашу волю, и этот голос останется в наших руках, и он будет служить интересам нашего арабского общества. Возвращайтесь домой".



Аббас добавил: "Повторяю, опросы общественного мнения предсказывают, что сто тысяч арабов проголосуют за сионистские партии, и я еще раз говорю ... голоса арабов, которые нужны арабским партиям, не должны достаться неарабским партиям".



Обращаясь к еврейским избирателям, Аббас сказал: "Я ожидаю, что еврейские граждане проявят мужество и великую мудрость, выйдут в день выборов и отдадут свой голос "Раам". Это оправданная позиция и правильная позиция для любого, кто считает, что путь мира, безопасности, партнерства и примирения между народами возможен".



В своих словах на иврите Аббас повторил свой призыв к еврейской общественности голосовать за "Раам", но воздержался от упоминания того, что в своей более ранней арабской речи он призывал арабскую общественность не голосовать за "сионистские партии".

