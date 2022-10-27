



"Люди Бен-Гвира формируют вооруженную милицию в пригороде Тель-Авива"

Под таким заголовком Ран Шимони опубликовал материал в газете Гаарец.



Моран Нуну, возглавляющий инициативу по созданию в Бат-Яме, сказал "Гаарец", что присутствие палестинских и арабских рабочих с Западного берега и Яффо, хотя и не является чем-то новым, снижает чувство безопасности в городе, сказав: "Бойцы будут вооружены, будут патрулировать и помогать, чем могут".



Члены крайне правой партии Итамара Бен-Гвира "Оцма Йехудит" пытаются сформировать вооруженную милицию в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, заявляя, что их намерения заключаются в "защите нашего дома".



Моран Нуну, возглавляющий инициативу в Бат-Яме, рассказал Гаарец, что присутствие палестинских и арабских рабочих уменьшило чувство безопасности в городе. "Нелегальные иностранцы - повсюду мы чувствуем, что это плохо кончится", - сказала она. "Мы всегда чувствуем угрозу. Они приходят кланами. Когда я иду на набережную, я не чувствую себя в безопасности".



Он добавила, что, хотя участники акции являются членами "Оцма Йехудит", партия не имеет официального отношения к этой акции. Оцма Йехудит отказалась от комментариев.



По словам Нуну, "толчком к созданию ополчения послужило изнасилование женщины на пляже", а инициатива призвана "вернуть жителям чувство безопасности". Бойцы будут вооружены, будут патрулировать и помогать, чем смогут".





Муниципалитет Бат-Яма и полиция пояснили, что они не поддерживали и не участвовали в этом процессе и не верят, что милиция будет создана. Источник в полиции сказал: "Если они хотят, они могут прийти добровольцами в полицию, и мы с радостью их примем. У них нет особых привилегий. Если они виновны в незаконной деятельности, они будут арестованы, как и все остальные".



Активисты написали в Facebook, что город, "который находится рядом с Яффо и в последнее время полон рабочих из [арабской] общины, похож на бомбу с часовым механизмом".



Организаторы координируют свои действия с основателями аналогичной инициативы, начатой в марте в Негеве, под названием "Сайерет Барель" (на иврите "Командос Барель"). Это ополчение было названо в честь пограничника Бареля Шмуэли, который был убит на границе с Газой в августе 2021 года. Организаторы написали на своем сайте, что цель ополчения - служить в качестве "подразделения гражданских бойцов, которые будут множить силы и помогать службам безопасности".

