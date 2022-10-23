



Партия "Ликуд": в отличие от Лапида, мы уважаем волю избирателей



Партия "Ликуд" в ответ на слова премьер-министра Яира Лапида, который в интервью Ynet сказал: "Я боюсь, что Нетаниягу поставит под сомнение легитимность результатов выборов" опубликовала заявление.



В нем говорится: : "В отличие от Лапида - который установил диктатуру в своей партии, пытался закрыть 14-й канал и хочет снова сформировать правительство со сторонниками терроризма Мансуром Аббасом и Ахмадом Тиби, которые выступают против Еврейского Государства - "Ликуд" является символом и примером демократии, которая всегда уважает волю избирателя"