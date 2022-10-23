



"Ликуд" угрожает судом организациям, агитирующим арабских избирателей

Партия "Ликуд" в воскресенье направила письмо двум организациям, поощряющим голосование в арабской общине, с предупреждением о том, что она подаст против них петицию в Центральную избирательную комиссию.



По данным "Ликуд", группы "Зазим" и "Стоящие вместе" должны зарегистрироваться в Государственной инспекции как "субъекты, активно участвующие в выборах", на которые распространяются ограничения закона, регулирующего финансирование политических партий. Группы возражают, что эти ограничения не должны применяться к ним, поскольку они не поощряют членов сообщества голосовать за конкретную партию, а просто призывают прийти на избирательные участки.



Юрисконсульт "Ликуд" Ави Халеви написал в письме, что эти организации являются "левым движением, которое в ходе текущей избирательной кампании осуществляет "предвыборную деятельность". Представление этой деятельности как кампании по поощрению голосования является обманом, мошенничеством и сокрытием".



По словам Халеви, цель кампании организации — побудить арабов отдать свои голоса партиям, поддерживающим премьер-министра Яира Лапида и арабские партии. Халеви отметил, что увеличение процента голосов, набранных этими партиями, помешает "Ликуд" и ее лидеру Биньямину Нетаниягу, сформировать правительство.



Халеви сказал, что группы также стремятся "побудить арабских избирателей не голосовать за "Ликуд" или за партии, принадлежащие к блоку Нетаниягу". Халеви предупредил, что, если вышеназванные организации не прекратят свою деятельность, "Ликуд" подаст против них петицию в Центральную избирательную комиссию.